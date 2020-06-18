حالة نادرة في أميركا تكشف

2020/06/18 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

نقلت امرأة أميركية من ولاية كولورادو إلى المستشفى هذا الأسبوع بعد أن أصيبت بفيرو...





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