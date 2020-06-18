عضو بمفوضية حقوق الانسان يكشف عن سبب ينقل كورونا الى السجون ويؤكد: لا توجد سياسة للعزل

2020/06/18 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي، الخميس (18 حزيران 2020)، على انباء وجود ا...





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