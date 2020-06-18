2020/06/18 | 18:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول طبي: الناصرية دخلت مرحلة الذروة باصابات كورونا والساعات المقبلة هي الاقسى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول طبي: الناصرية دخلت مرحلة الذروة باصابات كورونا والساعات المقبلة هي الاقسى) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول طبي: الناصرية دخلت مرحلة الذروة باصابات كورونا والساعات المقبلة هي الاقسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).