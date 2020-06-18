2020/06/18 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء… اعلن قائممقام قضاء عين التمر في كربلاء السيطرة على الحرائق التي اندلعت في البساتين بعد ٦ ساعات من عملية الاطفاء المستمرة.وقال القائممقام رائد المشهداني ل/المعلومة/ ان “الحريق الذي انتشر في بساتين القضاء بشكل واسع بسبب سرعة الرياح تمت السيطرة عليه بعد ٦ ساعات من عملية الاطفاء المستمرة بمشاركة جميع الدوائر الخدمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ٦ ساعات من عملية الاطفاء.. السيطرة على حرائق البساتين في عين التمر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ٦ ساعات من عملية الاطفاء.. السيطرة على حرائق البساتين في عين التمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).