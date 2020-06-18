67 مصابا بفيروس كورونا في اربيل يكتسبون الشفاء التام

2020/06/18 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية صحة اربيل ، اليوم الخميس، ان 67 مصابا بفيروس كورونا المستجد اكتسبوا الشفاء التام.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”67 مصابا بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء بشكل تام من المرض بعد تلقيهم العلاجات اللازمة”، لافتة الى ان”المتعافين غادروا المستشفى”.واضافت، ان”حصيلة حالات التعافي من كورونا في اربيل بلغت 421 حالة”.انتهى

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