كورونا حول العالم.. حتى الآن بـ 448,994 وفاة وأكثر من 8 ملايين مصاب

2020/06/18 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قضى فيروس كورونا المستجد على ما لا يقل عن 448,994 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق وكالة “فرانس برس” استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.وسجلت رسميا أكثر من 8,366,000 إصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عنه في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى […]

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