2020/06/18 | 18:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول تركي بارز لـ"رويترز" أن بلاده تعتزم إقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق بعد أن كثفت ضرباتها ضد مسلحي الكرد هناك، معتبر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجمات مكثفة..خطوة اخرى تعتزم بتنفيذها أنقرة في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجمات مكثفة..خطوة اخرى تعتزم بتنفيذها أنقرة في شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).