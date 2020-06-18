البصرة.. قتيل في نزاع عشيرتين وهجوم مسلح على شركة أبابيل

2020/06/18 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – الزمان بعد يوم من توتر امني في قضاء الامام الصادق (ع) الواقع شمال محافظة البصرة لاسيما يوم امس الأربعاء جراء نزاع بين عشيرتين على مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المحلية في القضاء، حيث اسفر النزاع عن مقتل شخصين وجرح اخرين بعد مصادمات مع القوات الامنية .تعرض الخميس موقع شركة محلية […]

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