النقد الدولي: انكماش الاقتصاد الأمريكي قد يفوق المتوقع بالربع الثاني

2020/06/18 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال صندوق النقد الدولي إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعليا عن المتوقع رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.وقال جيري رايس يوم الثلاثاء خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت إن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد […]

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