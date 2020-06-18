2020/06/18 | 18:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختلت الموازين فضاع البلد .. !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختلت الموازين فضاع البلد .. !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).