نقابات العمال..الولايات المتحدة اسوأ مكان للعمل

2020/06/18 | 18:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..أظهر تقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن الولايات المتحدة سجلت أسوأ نتيجة بين الدول المتقدمة الكبرى فيما يتعلق بحقوق العمال.وقام الاتحاد بإجراء تحليل ودراسة لـ144 دولة، وعلى أساس نتائج الدراسة والتحليل تم تقسيم الدول إلى ست مجموعات.واستند التحليل لمعايير مثل مدى سهولة تأسيس النقابات والانضمام إليها، وحقوق الإضراب، والسلامة في […]

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