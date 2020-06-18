امريكا تخصص 10 مليون دولار لمكافحة كورونا في العراق

2020/06/18 | 18:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]خصصت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، اكثر من 10 مليون دولار أميركي لمكافحة جائحة كورونا في العراق، مما أتاح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توسيع نطاق استجابته للجائحة في ثلاث محافظات إضافية.

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