مدير مستشفى النعمان: احمد راضي لم يتماثل للشفاء التام وغادر دون علم المستشفى

2020/06/18 | 18:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] قال مدير مستشفى النعمان صلاح العزي، اليوم الخميس، أن الكابتن احمد راضي لم يتماثل للشفاء التام من فيروس كورونا وغادر دون علم المستشفى.

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