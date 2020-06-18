“فيديو صادم”،، عراقي يدخل للرعاية الاجتماعية حاملاً البنزين ويحاول حرق عائلته بأكملها!

2020/06/18 | 18:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعاً مصوراً لرجل يدخل مبنى الرعاية الاجتماعية في قضاء حلبجة بمحافظة السليمانية في اقليم كردستان.ورصدت كاميرات المراقبة دخول الرجل بصحبة عائلته (زوجته واطفاله الثلاثة)، حاملاً علبة بنزين، الى دائرة الرعاية الاجتماعية في حلبجة وهو يتكلم على الهاتف.وبعد لحظات من اكتشاف الرجل عدم […]

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