دراسة تظهر سرعة انتقال كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

2020/06/18 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أظهرت دراسة أن فيروس كورونا المستجد معدٍ في صفوف العائلات مرتين أكثر من أمراض مماثلة مثل “سارس”، مع تسجيل عدد كبير من الإصابات الإضافية ضمن العائلة الواحدة قبل أن تظهر أي أعراض على المصاب الأول بكوفيد-19.واعتبر باحثون من الصين والولايات المتحدة أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على […]

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