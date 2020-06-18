2020/06/18 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_سليمان (3)الرد الفلسطيني في حسابات السلطة1-■-;- سريعاً، جاء الرد الفلسطيني الرسمي على قرار الضم الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية الجديدة في اجتماعها الأول (17/5/2020)، ففي 19/5 أصدرت القيادة الفلسطينية بياناً، عكس البند التالي أهم ما فيه: «إلتزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن القيادة الفلسطينية تقرر اليوم مايلي: أولاً – إ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال 3/2 - فهد سليمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال 3/2 - فهد سليمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).