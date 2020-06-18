2020/06/18 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن مفهوم الحرية في التعليم والأبعاد الإنسانية التي شملت العالم المتطور وما تركه التعليم من دراسات علمية حديثة في المقاربة بين الحرية والعبوديةوفي هذه الحلقة سنتناول مراحل التعليم في العراق اليوم، ابتداء من احتلال الدولة العثمانية التي جثمت على رقاب العراقيين ٤-;- قرون..



يحدثنا عبد الرزاق الهلالي عن تعليم البنات في العهد العثماني، يذكر أن تعليم البنات كان مهم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم والنظام السياسي الطائفي/قراءة في المقاربة بين الحرية والعبودية/الثالثة - عبد جاسم الساعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم والنظام السياسي الطائفي/قراءة في المقاربة بين الحرية والعبودية/الثالثة - عبد جاسم الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).