2020/06/18 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل لم يصدر عن السيد الرميد ، حتى لحظة كتبة هذه الأسطر، أي تصريح رسمي ينفي ما تتداوله موقع التواصل الاجتماعي من كون سعادته حرم كاتبته من حقها في الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وهي التي ظلت تشتغل بمكتبه للمحاماة طيلة 24 سنة إلى أن وافتها المنية ، رحمها الله، دون أن يمنحها الوزير فرصة تصحيح وضعيتها القانونية مع المؤسسة الاجتماعية .



سكوت الوزير ليس له من معنى سوى الإقرار بخروقاته التي تمثل فضيحة سياس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير انتهاك حقوق الإنسان . - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير انتهاك حقوق الإنسان . - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).