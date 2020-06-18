ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 2.16 مليون

2020/06/18 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الخميس بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس، لتصل إلى 2.16 مليون إصابة.وكانت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة […]

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