نائب رئيس البرلمان مخاطبا “المالية”: ننتظر موقفكم بشأن رواتب الموظفين والمتعينين

2020/06/18 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ردّ حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس على بيان اللجنة المالية النيابية بشأن رواتب المتعينين الجدد، مشيرالى أن رئاسة المجلس تنتظر كتابا رسميا من اللجنة لبيان موقفها الصريح والواضح تجاه التخصيصات المالية للموظفين والمتعينين الجدد والعقود والاجراء.وقال الكعبي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “رئاسة مجلس […]

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