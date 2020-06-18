نائب: قرارات الكاظمي تجاوز دستوري على مجلس النواب وتحجيم لدور وزراءه

2020/06/18 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وصفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الخميس، قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها تجاوز دستوري على عمل مجلس النواب، فيما بينت أن الكاظمي حجم دور وزراءه من خلال قرار التعيينات والتنقلات.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرار مجلس الوزراء بحصر التعيينات والتنقلات للمدراء العامين بشخص رئيس الوزراء تعد […]

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