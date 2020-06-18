وزير صحة كردستان يحذر من الاستهانة بخطر كورونا

2020/06/18 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان سامان البرزنجي، التحذير من الاستهانة بالمخاطر التي يمثلها فيروس كورونا على حياة المواطنين.

وأكد البرزنجي في تصريح، ان عدم أخذ مخاطر الوباء على محمل الجد، واهمال الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية، يشكل تهديدا مخيفا على حد تعبيره، مضيفا ان المرحلة الراهنة بداية لتوقعاتٍ بتفشي الوباء بشكل أكبر، وإصابة المئات من المواطنين وتزايد عدد الوفيات الى العشرات باليوم الواحد.

وجاء تصريح البرزنجي، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، وفي ظل إصابة القطاع الصحي بمحافظة السليمانية بشلل شبه تام، نتيجة إضراب معظم العاملين بالقطاع على خلفية تأخر صرف رواتبهم.

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