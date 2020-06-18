السعودية تدين العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية

2020/06/18 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت المملكة العربية السعودية بالعدوان التركي والإيراني الذي استهدف الأراضي العراقية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، انها وفي الوقت الذي تدين وتشجب فيه العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، باعتباره تدخلاً مرفوضاً في شأن دولة عربية، وانتهاكًا سافرا لأراضيها، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، فإنها تؤكد وقوف المملكة إلى جانب العراق، فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره.

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