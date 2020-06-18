“نيويورك تايمز” تنشر مقتطفات من كتاب بولتون الذي يتضمن اتهامات محرجة للرئيس ترمب

2020/06/18 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، مقتطفات من الكتاب الذي ألفه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، حول فتره عمله بالمنصب.

وتضمنت المقتطفات التي نشرتها الصحيفة، من الكتاب الذي يحمل عنوان “من قاعة الحدث – مذكرات من البيت الأبيض”، تضمنت جملة ملفات واتهامات محرجة للرئيس دونالد ترمب، حول ارتكابه ما يصفها بولتون بـ”الأخطاء الفادحة”، من بينها اتهامات تتعلق بطلب ترمب الصريح بمساعدة خارجية، بغية إعادة انتخابه وتقويض شرعية الرئاسة، واتباعه سلوكا غير مقبول تجاه ذلك الملف حسب رأي المؤلف، إضافة الى تصريحات استهدف فيها الصحفيين، وأخرى سخر من خلالها من كبار مستشاريه.

ومن الجدير بالذكر ان الإدارة الأميركية قامت بمحاولات حثيثة، لمنع نشر الكتاب الذي حدد له بولتون الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لطرحه في المكتبات، معللة ذلك بالمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، بسبب أزمتي جائحة كورونا، والتظاهرات المنددة بالعنصرية، إضافة الى تأثيراته المتوقعة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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