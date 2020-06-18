علاوي يدعو الى اقامة شكوى لدى مجلس الامن ضد التجاوزات التركية والايرانية

2020/06/18 | 18:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، أن ادانة التجاوزات التركية والايرانية على الاراضي العراقية لم تعد مجدية، داعياً الى اقامة شكوى لدى مجلس الامن.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر، إن "ادانة القصف والتجاوزات التركية والايرانية على الاراضي العراقية لم تعد مجدية، ومن الضروري اثارة شكوى لدى مجلس الامن‬".

وأضاف أن "‫على الحكومة التدخل لحماية السيادة العراقية، وضبط الاطراف الكردية المعارضة لتركيا وايران ومنع استخدام الاراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار‬".





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