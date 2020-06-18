بالفيديو : شاهد شرطية أميركية استغرب ابن ترمب بكاءها بسبب سندويتش

2020/06/18 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بكت شرطية أميركية وندبت كما الأطفال، لخشيتها من عدم الحصول على سندويتش طلبته من فرع “ماكدونالدز” بمدينة Atalanta عاصمة ولاية جورجيا، وتأخروا بتجهيزه وإحضاره لها عبر نافذة سيارتها التابعة للشرطة، فصورت نفسها فيها وهي تشكو وتبكي.ثم تحول ما صورته إلى فيديو بعد أن اكتظت بخبره مواقع التواصل في معظم العالم أمس واليوم، وفيه […]

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