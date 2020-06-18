2020/06/18 | 18:59 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرجع ديني يفتي بوجوب لبس الكمامات ويعتبره "اشد الوجوب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني يفتي بوجوب لبس الكمامات ويعتبره "اشد الوجوب") نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجع ديني يفتي بوجوب لبس الكمامات ويعتبره "اشد الوجوب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).