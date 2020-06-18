الرقة… أزمة أفران تعيد الأهالي إلى خبز الصاج والتنور

2020/06/18 | 19:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الأهالي القاطنون في مناطق سيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية، بمدينة #الرقة، ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، تزامناً مع تفشي فيروس #كورونا المستجد، وإجراءات مواجهته التي أثرت سلباً على الوضع المعيشي.وساهم تردي الوضع الاقتصادي في الرقة بالآونة…

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