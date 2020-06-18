تربية ميسان تطلق استمارة الكترونية لتقديم المحاضرين المجانين

2020/06/18 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي..أعلنت مديرية تربية ميسان،الخميس، عن إطلاقها استمارة الكترونية للتقديم على المحاضر المجاني.وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) أن مدير التربية رياض مجبل الساعدي وجة بأطلاق استمارة الكترونية للتقديم على المحاضر المجاني تطبيقاً للاجراءات الصحية المتمثلة بالتباعد الاجتماعي وأضاف تم بالفعل اليوم إطلاق الاستمارة للتقديم الكتروني للمحاضر المجاني معلم /معلم جامعي/مدرس، مشيرا إلى أن […]

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