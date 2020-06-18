القوات الامنية تطلق سراح عدد من المتظاهرين في البصرة

2020/06/18 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني من محافظة البصرة، الخميس (18 حزيران 2020)، باطلاق سراح عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من المتظاهرين اطلق سراحهم هذا اليوم بعد اعتقالهم في التظاهرات الاخيرة قرب مبنى الحكومة المحلية وسط المحافظة الاسبوع الماضي".

وكانت محافظة البصرة، قد شهدت تظاهرات حاشدة أمام مبنى الحكومة المحلية، الاسبوع الماضي، احتجاجا على سوء الخدمات، والمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين في المحافظة، تخللها قطع بعض الطريق بالاطارات المحروقة، قبل ان ترد القوات الامنية باطلاق الغاز المسيل للدموع وفتح خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين.

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