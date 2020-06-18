كشفت عن وضعها الحالي ووضع عائلتها.. نائبة مصابة بكورونا: كل المستشفيات اصبحت موبوءة بالكامل

2020/06/18 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قالت عضو مجلس النواب، وحدة الجميلي، والتي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق، إن كل ا...





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