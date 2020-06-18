تحسن صحة أحمد راضي بعد انتكاسة مفاجئة

2020/06/18 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان استعاد اللاعب العراقي الدولي السابق احمد راضي وضعه الصحي بعد تدهور مفاجئ ، بعد خروجه من المستشفى .و تولي السلطات الصحية عنلية خاصة به وقال مسؤول محلي ان ” الملاكات الصحية ارسلت طبيب مقيم الى منزله مع عجلة اسعاف من اجل اسعافه “.واشار الى ان ” راضي تدهورت حالته الصحية […]

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