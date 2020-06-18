2020/06/18 | 19:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يطالب الحكومة بتقديم شكوى لدى الامم المتحدة ضد القصف التركي والإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يطالب الحكومة بتقديم شكوى لدى الامم المتحدة ضد القصف التركي والإيراني) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يطالب الحكومة بتقديم شكوى لدى الامم المتحدة ضد القصف التركي والإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).