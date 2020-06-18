إقليم كوردستان.. 7 وفيات جديدة بكورونا وتحذير من فقدان السيطرة

2020/06/18 | 19:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق سامان برزنجي يوم الخميس تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم، محذراً من فقدان السيطرة على الجائحة.

وأوضح برزنجي في مؤتمر صحفي بأربيل، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "حكومة الإقليم لم تقصر في إعطاء التوجيهات للمواطنين للوقاية من الفيروس"، مشيراً إلى أن "الفيروس مستمر في التفشي وأن "نسبة الوفات وصلت الى اكثر من 3 في المئة".

وأضاف أن "67 في المئة من والاصابات سجلت في محافظة السليمانية"، منوهاً إلى تسجيل 7 وفيات جديدة اليوم في الإقليم.

وأردف برزنجي بالقول، "نتمنى ان تتعامل المؤسسات المعنية وبالأخص في المناطق التي شهدت تفشيا كبيرا، بانخاذ الاجراءات اللازمة لحماية ارواح المواطنين".

وأشار إلى "تراخي الإجراءات في المعابر الحدودية ونقاط التفتيش، أدى إلى انتشار الفيروس"، مضيفاً "للاسف لم تتخذ الإجراءات الصحية اللازمة في العديد من المعابر الحدودية".

ودعا برزنجي إلى "إعادة النظر في فتح أماكن ليست ضرورية وتشهد ازدحاما كبيرا"، مردفاً "مخاوفنا من استمرار ارتفاع الاصابات وايضا سيؤدي الى ارتفاع الوفيات".

وتابع بالقول، "نحن مع تشديد الاجراءات سواء المتعلقة بالحجر الصحي او الحظر او الحظر بين المدن وحتى في المعابر الحدودية، لانه اذا لم نستطيع السيطرة عليه فانه سيخرج الوضع عن السيطرة".

ونوه إلى أن "الحكومة تعمل على تخصيص ميزانية مناسبة لمواجهة الفيروس"، مؤكداً أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يتابع الامر بنفسه.

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