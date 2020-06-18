السيد الحوثي: الامریکیون وراء انتشار التكفيريين في اليمن

2020/06/18 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان الاميركيين كانوا يمهدون لانتشار التكفيريين في اليمن ويساعدونهم للاستمرار بما يسمونه “الحرب على الارهاب”.وأضاف السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين أن من قيمة الصرخة أنها صارت عنوانا لمشروع توعوي وتنويري نهضوي […]

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