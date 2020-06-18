وزارة الصحة تعلن تسجيل 1463 اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق

2020/06/18 | 19:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق في الوقت الذي تواصل فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها العظيمة لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع ابناء الشعب العراقي، تتعرض الوزارة لهجمة شرسة تستهدف ملاكاتها وتحرض عليهم اضافة الى اثارة الكثير من الشائعات التي لا اساس لها من الصحة سوى استهداف امن المواطن الصحي، تطالب

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