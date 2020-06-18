الصحة تعلن الموقف الوبائي وتتوعد “مطلقي الشائعات”:،، كورونا يبرز انيابه ويحصد أعلى معدل وفيات

2020/06/18 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سجل العراق، اليوم الخميس، أعلى معدل للوفيات منذ مطلع آذار الماضي حين تم اكتشاف “المريض صفر” في محافظة النجف.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته “يس عراق”، انه “في الوقت الذي تواصل فيه ملاكاتنا جهودها لتقديم مختلف الخدمات لجميع ابناء الشعب، نتعرض لهجمة تستهدف ملاكاتنا وتحرض عليهم اضافة الى اثارة الكثير من […]

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