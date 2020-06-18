دراسة مهمة تخاطب المصابين بكورونا..استلقوا على بطونكم ساعة واحدة فقط!

2020/06/18 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز توصلت دراسة حديثة إلى أن الاستلقاء على المعدة لمدة ساعة واحدة فقط يحسن بشكل كبير مستويات الأكسجين لدى مرضى فيروس كورونا في المستشفى.ووجد الباحثون أنه ساعد لدى بعض المرضى في زيادة متواضعة بمستويات تشبع الأكسجين، حيث ارتفع من 90% إلى 100%.ويقول الفريق، من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، إن هذه الوضعية […]

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