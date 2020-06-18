ترمب: لن نغلق البلد مرة أخرى بسبب كورونا

2020/06/18 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال ترمب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” Fox News: “لن نغلق البلد مرة أخرى.لن نكون مضطرين لذلك”.من أميركا جاء ذلك بعد أن […]

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