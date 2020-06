2020/06/18 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان مفهوم ماركس لل ( رَّيع) All ground-rent is surplus-value, the product of surplus-labour…Hence, the mistaken idea…Marxريع , بدون الف التعريف , وذلك لوجود أكثر من ريع واحد .ريع عقاري ,ريع زراعي, ريع النفط والغاز , ريع المعادن , ..ألخوفي لسان العرب :"الرَّيْع: النَّماء والزيادة.راعَ الطعامُ وغيره يَرِيع رَيْعاً ورُيُوعاً ورِياعاً؛ ويقال: طعام كثير الرَّيْعِ.< ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفهوم ماركس للريع - عبد الحسين سلمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفهوم ماركس للريع - عبد الحسين سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).