رسالتي إلى بشّارالأسد. دون الإعتراف برئاسته - على جدار ثورتنا المغدورة رقم:: 277 - جريس الهامس

2020/06/18 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس رسالتي إلى بشارالأسد دون الإعتراف برئاسته - على جدار ثورتنا المغدورة رقم:: 277في زيارتي العائلية لباريس عام 2003 إقترح علي الأصدقاء إرسال رسالة لوريث النظام الأسدي علّه يرعوي ويتحررمن نهج والده الهمجي والعميل ..وكان الزميل المحامي مصباح الغفري قد أرسل له رسالة شديدة اللهجة..فإستجبت لطلبهم وكانت الرسالة المضمونة ذهاباَ وتوقيع المستلم إياباً....وإليكم نصها الحرفي أنشره للمرة الأولى ::السيد ......





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