الصحة تعلن تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/18 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت في بيان تلقته "كلكامش برس"، انه "تم فحص (١٠٥٧٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤١٣٩٦٦)"/واضافت انه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٤٦٣) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٨١بغداد / الكرخ ١٦٤مدينة الطب ٢٧٠النجف الأشرف ١٠٩السليمانية ١٣٦أربيل ٢٩دهوك ١كربلاء ٤٤كركوك ٥٢ديالى ٤٠واسط ١١٨الديوانية ٦٩البصرة ١٠١ميسان ١٣٤بابل. ٥٢ذي قار ٢٠نينوى ١٩الانبار ١٧صلاح الدين ٧".واوضحت ان "حالات الشفاء: ٥٦٣ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ١٣٩بغداد الكرخ ١٢٣النجف ٤٢السليمانية ١٩كركوك ١كربلاء ١٨ديالى ٦البصرة ٢٧ميسان ٦٠بابل ٩الديوانية ٣٨ذي قار ٣٥المثنى ٢١نينوى ٧صلاح الدين ٩الانبار ٩".واستكملت ان "حالات الوفيات ٨٣ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ١٥بغداد الكرخ ١١مدينة الطب ٨النجف ٢السليمانية ١١اربيل .٥كربلاء ٤كركوك ١ديالى ٢واسط ٦البصرة ١ميسان ٣بابل ٤الديوانية ١ذي قار ٦المثنى.١الانبار ١صلاح الدين ١".واختتمت ان "مجموع الأصابات : ٢٥٧١٧مجموع حالات الشفاء : ١١٣٣٣الراقدين الكلي: ١٣٥٢٨الراقدين في العناية المركزة: ٢١٢مجموع الوفيات: ٨٥٦".

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