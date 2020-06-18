أربيل تصدر قرارات جديدة لاحتواء تفشي

2020/06/18 | 19:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت غرفة العمليات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، قرارات وتعليمات جديدة لاحتواء ما قالت إنه تفشي "خطير" للفيروس، مشددة على منع دخول أي شخص إلى المحافظة لغاية مطلع تموز المقبل.

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