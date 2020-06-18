الصين تكشف انتشارا كثيفا لكورونا في مأكولات بحرية ولحوم بسوق في بكين

2020/06/18 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف مسؤولون صينيون، الخميس، أنهم وجدوا آثارا كثيفة لفيروس كورونا في قسم بيع اللحوم والمأكولات البحرية في سوق لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة بكين.وتشتبه السلطات في أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة من العوامل التي ساهمت بتلوث السوق بالفيروس.ويأتي التقرير الأولي في وقت واجهت فيه العاصمة الصينية عودة ظهور حالات الإصابة بمرض […]

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