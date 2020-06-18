العراق يسجل 83 حالة وفاة و 1463 إصابة جديدة بكورونا … وفيات مخيفة

2020/06/18 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل ١٤٦٣ اصابة جديدة و٨٣ حالة وفاة و٥٦٣ حالة شفاء.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الخميس “تم فحص (١٠٥٧٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة […]

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