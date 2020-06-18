تعليق “غير متوقع” من زيدان حول علاقته بغاريث بيل

2020/06/18 | 19:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز شكلت العلاقة المتوترة بين مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، والنجم الويلزي غاريث بيل، مادة دسمة لوسائل الإعلام الرياضية، إلا أن أسطورة كرة القدم الفرنسية فاجئ الجميع بتصريح إيجابي حول الجناح الهجومي للمرينغي.وأشار زيدان في تصريحات صحفية إلى أن ريال مدريد يقدّر جهود غاريث بيل وأداءه، مشددا على عدم وجود أي خلاف […]

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