الليرة السورية مستقرة نسبياً فوق 2500 للدولار… والذهب بالعلالي

2020/06/18 | 19:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت #الليرة_السورية تحسناً طفيفاً أمام العملات الأجنبية، ولا يزال سعر صرف #الدولار الأمريكي أكثر من 2500 ليرة، في وقت ارتفع سعر #الذهب في الأسواق السورية.وتراجع سعر صرف الدولار في دمشق، نحو 125 ليرة خلال…

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