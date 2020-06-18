بغداد تستدعي سفيري أنقرة وطهران، وتركيا تؤكد: نسّقنا ضرباتنا مع إيران

2020/06/18 | 19:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن استمرت #تركيا بقصفها للأراضي العراقية في #إقليم_كردستان لليوم الرابع على التتابع، وبعد اشتراك #إيران بالقصف مع #أنقرة، الثلاثاء، استدعت #بغداد سفراء الدولتين.#وزارة_الخارجية العراقية قالت إنها استدعت السفير التركي في #العراق مجدّداً للمرة…

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