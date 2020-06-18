2020/06/18 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل 1463 اصابة بكورونا وشفاء 563 مصاباً من الفايروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 1463 اصابة بكورونا وشفاء 563 مصاباً من الفايروس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 1463 اصابة بكورونا وشفاء 563 مصاباً من الفايروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).