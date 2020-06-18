الكاظمي بعد استهداف الجندي المجهول: لن أسمح باختطاف العراق لمصالحهم الخاصة

2020/06/18 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان اعتبر رئيس الحكومة العراقية و القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن استهداف “الجندي المجهول” بصواريخ في ساحة الاحتفالات ببغداد “تهديد للاستقرار”، مشددا أنه لن يسمحَ لجهات “خارجة عن القانون باختطاف العراق”.وقال الكاظمي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن “الصواريخ التي استهدفت (الجندي المجهول) في بغداد، تسعى الى تهديد استقرارنا […]

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